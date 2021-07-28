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ESPN: Переговоры о бое Альварес – Плант сорвались

Запасным вариантом для Канело был Бивол
Бокс Профессиональный бокс
11:51
ESPN: Переговоры о бое Альварес – Плант сорвались
Сауль Альварес и Калеб Плант / фото - iSport

Переговоры по организации поединка между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО) зашли в тупик. О наличии разногласий по контракту сообщили источники авторитетного портала ESPN.

Сообщается, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе находится под угрозой срыва.

Напомним, что запасным вариантом в качестве соперника Канело был Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО).

Также в сентябре намерен дать бой Альваресу другой чемпион мира из более легкой весовой категории.

Антон Кривенко
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Теги

Сауль Альварес Калеб Плант Дмитрий Бивол

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