ESPN: Переговоры о бое Альварес – Плант сорвались

Запасным вариантом для Канело был Бивол

Сауль Альварес и Калеб Плант / фото - iSport

Переговоры по организации поединка между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО) зашли в тупик. О наличии разногласий по контракту сообщили источники авторитетного портала ESPN.

Сообщается, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе находится под угрозой срыва.

Напомним, что запасным вариантом в качестве соперника Канело был Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО).

Также в сентябре намерен дать бой Альваресу другой чемпион мира из более легкой весовой категории.