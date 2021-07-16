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Это будет впечатляюще. Хильберто Рамирес добивается поединка с Биволом

Мексиканец намерен отобраться пояс чемпиона мира у грозного россиянина





Бокс Профессиональный бокс
07:40
Это будет впечатляюще. Хильберто Рамирес добивается поединка с Биволом
Хильберто Рамирес / Фото - fasportsgh
Непобежденный мексиканский полутяжеловес Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) обсудил потенциальный поединок с россиянином Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО), который владеет титулом WBA в полутяжелом дивизионе.

Цитирует Рамиреса boxingscene.com.

«Бивол определенно является одной из моих главных целей. Обе наши команды проявляли интерес к этому бою, и они знают, где меня найти. После того как он бросил мне вызов через интернет, я буду удивлен, если он вдруг откажется от своих комментариев. Это бокс, и здесь никогда нельзя быть чересчур уверенным, пока не подписан контракт. Он вызвал меня в социальных сетях, и его команда знает, что я сейчас доступен. Если этого не произойдет, то я не сомневаюсь, что у него будет веская на то причина, но я очень сильно хочу этого поединка, и его команде хорошо известно об этом».


Ранее сообщалось, что команда Бивола заинтересована в поединке против Рамиреса.



Владимир Кириченко
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Теги

Хильберто Рамирес Дмитрий Бивол

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