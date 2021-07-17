«Это наверняка будет большой бой». Редкач рассказал, когда планирует провести следующий поединок

Украинец заверил, что получит известного оппонента

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports сообщил, что собирается вернуться на ринг осенью этого года. Он подтвердил свои слова о том, что следующий поединок намерен провести в легком дивизионе, а также заверил, что получит известного оппонента.

«Я надеюсь провести поединок в сентябре или октябре. Я вернусь на ринг в легком весе. Посмотрим. Это наверняка будет большой бой».

Иван Редкач назвал своего фаворита в поединке Пакьяо - Спенс.