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нет важных матчей

«Это наверняка будет большой бой». Редкач рассказал, когда планирует провести следующий поединок

Украинец заверил, что получит известного оппонента
Бокс Профессиональный бокс
10:40
«Это наверняка будет большой бой». Редкач рассказал, когда планирует провести следующий поединок
Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports сообщил, что собирается вернуться на ринг осенью этого года. Он подтвердил свои слова о том, что следующий поединок намерен провести в легком дивизионе, а также заверил, что получит известного оппонента.

«Я надеюсь провести поединок в сентябре или октябре. Я вернусь на ринг в легком весе. Посмотрим. Это наверняка будет большой бой».

Иван Редкач назвал своего фаворита в поединке Пакьяо - Спенс.

Рене Тер Велде
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Иван Редкач

Комментарии 1

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17 июля 2021г. 10:52
Что бы не говорил Иван Редкач в плане  своего будущего, все приведет к провалу. Потому что он ебану.тый  боксер - неудачник. Редкач ужасно опозорился в последнем бою против Прогрейса. А также постоянно троллит успешнего и знаменитого земляка - Ломаченко.
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