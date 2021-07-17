Редкач: «В бою со Спенсом я выбираю Пакьяо. Сейчас я вижу в нем больше мотивации и голода»
«Это наверняка будет большой бой». Редкач рассказал, когда планирует провести следующий поединок
Украинец заверил, что получит известного оппонента
10:40
Иван Редкач / фото - boxingscene.com
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports сообщил, что собирается вернуться на ринг осенью этого года. Он подтвердил свои слова о том, что следующий поединок намерен провести в легком дивизионе, а также заверил, что получит известного оппонента.
«Я надеюсь провести поединок в сентябре или октябре. Я вернусь на ринг в легком весе. Посмотрим. Это наверняка будет большой бой».
Иван Редкач назвал своего фаворита в поединке Пакьяо - Спенс.