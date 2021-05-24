Это нужно видеть! Фьюри показал переднее сальто

Хорошо, что боксер приземлился в воду

Тайсон Фьюри / фото - PinkNews

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) опубликовал новое видео в своем Instagram.

На нем огромный боксер попытался продемонстрировать переднее сальто в бассейн. Напомним, что рост боксера составляет 2 метра и 6 сантиметров, а его вес в последнем бою был 116 килограмм.

До чемпиона Европы в прыжках в воду – украинца Алексея Середы «Цыганскому Королю» еще очень далеко.

Британец рассчитывает в 2021 году подраться и с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), и с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).