Фаниян отстоял свой титул WBO Oriental

Араму попался очень сложный соперник





Арам Фаниян / Фото: YouTube

Во Львове в соглавном бою вечера чемпион WBO Oriental Арам Фаниян (21-1, 4 КО) успешно защитил пояс против Мухаммедсалим Сотволдива (7-2-2) из Узбекистана.



Фаниян в течение всего поединка работал вторым номером и очень часто испытывал проблемы, когда соперник выходил на ближнюю и среднюю дистанции. С очень мотивированным оппонентом украинцу даже не помогали его шустрые ноги и иногда схватка превращалась в обмен ударами.

Отметим, что Фаниян в третьем раунде оформил себе в актив нокдаун, но развить успех у него не получилось.

По итогам 10 раундов показалось, что бой был очень равный, но судьи были иного мнения и отдали победу Фанияну: 100:89, 99:90, 99:90.