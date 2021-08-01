Избиение от Беринчика стало последним в карьере Лобова
Феерическое выступление Беринчика против звезды UFC. Полный бой
Украинский боксер дебютировал в поединках на голых кулаках
11:21
Фото: пресс-служба «Махача»
Недавно украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) триумфально дебютировал в боях на голых кулаках, победив бывшего бойца UFC Артема Лобова. Это было смелое решение от Беринчика, которое окупилось сполна: Денис добыл красивую победу, а также существенно поднял свои гонорары.
Видео полного боя:
После поединка Беринчик показал, что в бою не получил практически никакого урона, а вот его оппонент принял решение завершить карьеру.