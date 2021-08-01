Феерическое выступление Беринчика против звезды UFC. Полный бой

Украинский боксер дебютировал в поединках на голых кулаках

Фото: пресс-служба «Махача»

Недавно украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) триумфально дебютировал в боях на голых кулаках, победив бывшего бойца UFC Артема Лобова. Это было смелое решение от Беринчика, которое окупилось сполна: Денис добыл красивую победу, а также существенно поднял свои гонорары.

Видео полного боя:

После поединка Беринчик показал, что в бою не получил практически никакого урона, а вот его оппонент принял решение завершить карьеру.