Флойд Мейвезер – Логан Пол. Онлайн трансляция

Одно из самых ожидаемых событий года на портале XSPORT.ua





В ночь на 7 июня в Майами состоится выставочный поединок между 44-летним экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO) и видеоблогером Логаном Полом (0-1).



Это будет уже второй выставочный поединок в карьере Мейвезера. Ранее в конце 2018 года он нокаутировал кикбоксера Теньшина Насукаву. С тех пор Флойд больше не выходил на ринг.

Прямая текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна в этой новости. Приблизительное начало – 7:00.