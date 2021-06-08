Форман – о поединке Пол – Мейвезер: «Это было увлекательно»

Логан Пол против Мейвезера / Фото: USA TODAY

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман высказал порталу USA TODAY непопулярное мнение о выставочном поединке Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) против блогера Логана Пола (0-1).



Мейвезер превратился в слаггера и преследовал соперника. Пол – высокий как Уилт Чемберлен, он использовал джеб. Это было увлекательно. В этом парне есть что-то захватывающее. Я не знаю, куда это зайдет дальше, но я был взбудоражен. Я, золотой призер Олимпиады и двукратный чемпион мира в супертяжелом вес, не мог оторваться от боя даже на секунду. Я боялся встать и хотя бы на минуту отойти от экрана.

Это был увлекательный вечер для меня. Я этого не ждал, поверьте мне. Кто-то скажет, что выключил телевизор, но я не отходил от него, ведь думал, что в любую секунду Мейвезер может его нокаутировать. Но затем этот парень начал прыгать, использовать джеб и доминировать. У него не было такого опыта, как у Флойда, но он доминировал за счет габаритов.