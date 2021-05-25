Фортуна и Диас разыграют временный титул чемпиона WBC

Также победитель поединка получит гарантировано сойдется в ринге с чемпионом WBC

Хавьер Фортуна / Фото: boxingscene.com

9-го июля в Лос-Анджелесе легковесы Хавьер Фортуна (36-2-1, 25 KO) и Джозеф Диас (31-1-1, 15 KO) разыграют временный титул WBC, которым ранее владел Райан Гарсия (21-0, 17 KO), сообщает boxingscene.com.



Напомним, что Гарсия должен был драться с Фортуной, но отказался от боя из-за психологических проблем. Хавьер ожидать Райана не захотел и принял предложение на поединок с Диасом.

При этом WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с победителем предстоящего боя между Девином Хэйни (25-0, 15 KO) и Хорхе Линаресом (47-5, 29 KO) за звание чемпиона мира по версии WBC, который состоится в ночь с 29 на 30 мая.

Онлайн трансляция поединка Линарес – Хэйни пройдет на сайте XSPORT. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.