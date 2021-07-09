Фортуна: «Хэйни поднимется в первый полусредний вес»

Доминиканец уверен, что боксер будет избегать встречи с ним

Хавьер Фортуна / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира во втором полулегком весе Хавьер Фортуна (36-2-1, 25 КО) поделился мнением о Дэвине Хэйне (25-0, 15 КО). Доминиканец уверен, что после его победы над Джозефом Диасом (31-1-1, 15 КО) американец продолжит избегать боя с ним и сменит весовую категорию. Слова Хавьера приводит Boxing Scene.

« Он уже пытался избегать меня раньше. Дэвин Хэйни дожидается 9-го июля, чтобы подняться в первый полусредний вес.

Я был претендентом на его пояс практически два года. Как только я побью «Джо-Джо» Диаса, то незамедлительно, повторюсь, незамедлительно получу шанс подраться за титул».

Диас также хотел бы заполучить бой с обладателем пояса WBC, в случае победы.