Фрэмптон: «Физически и психологически готовый Ломаченко будет абсолютным кошмаром для любого во втором полулегком или легком весе»

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон уверен, что после убедительной победы над Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) способен стать огромной проблемой для любого бойца в легком весе или на одну весовую категорию ниже.

Я просто рад видеть возвращение Ломаченко. Мне нравится этот парень. Он абсолютная загадка. Я рад, что после его боя с Лопесом нет никаких последствий и негативных мыслей. Кажется, что он полностью восстановился после травмы плеча. Физически и психологически готовый Ломаченко будет абсолютным кошмаром для любого во втором полулегком или легком весе».