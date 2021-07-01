Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Фрэмптон: «Физически и психологически готовый Ломаченко будет абсолютным кошмаром для любого во втором полулегком или легком весе»
Экс-чемпион мира полностью уверен в украинце
13:30
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон уверен, что после убедительной победы над Масаеши Накатани (19-2, 13 KO) Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) способен стать огромной проблемой для любого бойца в легком весе или на одну весовую категорию ниже.
«Я рад, что Ломаченко вернулся и выдал такое выступление. Было круто услышать, что он хочет драться с Лопесом. Я не знаю, сможет ли Теофимо задержаться в легком весе чуть дольше. Я знаю, что у него есть проблемы с весогонкой, а Ломаченко мог бы спуститься во второй полулегкий вес, если захочет. Так что я не знаю, состоится ли их бой, несмотря на договоренность между Бобом Арумом и отцом Лопеса по поводу реванша.
Я просто рад видеть возвращение Ломаченко. Мне нравится этот парень. Он абсолютная загадка. Я рад, что после его боя с Лопесом нет никаких последствий и негативных мыслей. Кажется, что он полностью восстановился после травмы плеча. Физически и психологически готовый Ломаченко будет абсолютным кошмаром для любого во втором полулегком или легком весе».
Карл Фрэмптон считает, что Василий Ломаченко смог создать свой собственный боксерский стиль.