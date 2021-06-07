Фрэмптон: «Надеюсь, Джошуа победит Усика, а Фьюри – Уайлдера, и мы увидим бой больших парней»

Экс-чемпион мира хочет, чтобы обладатели титулов сохранили пояса и сошлись в ринге

Фьюри, Джошуа, Уайлдер и Усик / Фото: worldboxingnews.net

Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон (28-3, 16 KO) в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что хотел бы увидеть поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) против обладателя титулов WBA/WBO/IBF в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Но для этого британцам следует одержать победу в предстоящих поединках с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) и Александром Усиком (18-0, 13 KO) соответственно.

Фьюри и Уайлдер – два больших парня. Вероятно, Деонтей до сих пор самый грозный панчер в супертяжелом весе, ему достаточно попасть по тебе один раз. Бой Джошуа – Фьюри не состоится, если один из них проиграет в следующем поединке, так что я надеюсь, что они оба одержат победы, и дальше мы увидим их схватку.

Напомним, что Фрэмптон не намерен возвращаться в бокс.