Райан Гарсия вернулся к тренировкам и пообещал огненный поединок
Фроч назвал самый ожидаемый бой в 2022 году
Речь идет о поединке в легком весе
09:20
Карл Фроч / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира британец Карл Фроч в интервью Sky Sports рассказал о своем желании увидеть в 2022 году поединок между американцами Райаном Гарсией (21-0, 18 КО) и Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO).
«Джервонта Дэвис против Райана Гарсии – это тот поединок, который мне хотелось бы увидеть в 2022 году. Это великолепный бой. Я помню, как впервые увидел «Танка» в Нью-Йорке, когда он дрался в андеркарде поединка Баду Джека и Джеймса Дигейла. Он был неуловим, бросал тяжеленые апперкоты и вызывал восхищение публики.
Еще есть Райан Гарсия, который поднялся с канваса, чтобы остановить Люка Кэмпбелла. «Танк» с Гарсией – два зрелищных бойца, обладающих фантастической способностью закатить взрывную схватку. И что это будет за бой! Кому-то из них придется потерять свой небитый рекорд, а значит, нам известно, что нас ждет гарантированный фейерверк».
Райан Гарсия вызвал на поединок Джервонту Дэвиса.
Комментарии 0