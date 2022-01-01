Фроч назвал самый ожидаемый бой в 2022 году

Карл Фроч / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч в интервью Sky Sports рассказал о своем желании увидеть в 2022 году поединок между американцами Райаном Гарсией (21-0, 18 КО) и Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO).

Еще есть Райан Гарсия, который поднялся с канваса, чтобы остановить Люка Кэмпбелла. «Танк» с Гарсией – два зрелищных бойца, обладающих фантастической способностью закатить взрывную схватку. И что это будет за бой! Кому-то из них придется потерять свой небитый рекорд, а значит, нам известно, что нас ждет гарантированный фейерверк».