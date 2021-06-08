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Фултон – о бое с Фигероа: «У нас получится бой года»
Чемпион WBO намерен стать абсолютным чемпионом легчайшего дивизиона
17:36
Стивен Фултон / Фото - boxingscene.comОбладатель пояса WBO в легчайшем дивизионе Стивен Фултон (19-0, 8 KO) высказался относительно предстоящего поединка с чемпионом WBA и WBC Брэндоном Фигероа (22-0-1, 17 KO), который состоится 11 сентября.
Цитирует boxingscene.com.
«Фигероа не использует свои габариты, поэтому технически я буду более крупным и высоким бойцом. Он не знает, как применять то, что у него есть, и может драться лишь в одном стиле. И, да, бой завершится нокаутом в мою пользу. Когда я одержу победу над Брэндоном, я верю, что меня станут рассматривать как одного из боксеров pound-for-pound. Да и не только это, я также уверен, что у нас получится бой года, а после этого я мог бы стать и бойцом года. В 122-фунтах никогда не было абсолютного чемпиона, и я хочу стать первым, а затем подняться выше и, возможно, подраться с [Эмануэлем] Наваррете за титул WBO».
Ранее стало известно, что бронзовый призер Олимпийских игр ирландец Майкл Конлан (15-0, 8 КО) проведет поединок с одним из бывших чемпионов мира.