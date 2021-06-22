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Фьюри: «Большой простой – это нормально для меня, а для Уайлдера – в новинку»

Британец убежден, что продолжительная пауза между поединками с американцем станет большей проблемой для его соперника
Бокс Профессиональный бокс
17:30
Фьюри: «Большой простой – это нормально для меня, а для Уайлдера – в новинку»
Фото: AP

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью ESPN рассказал, что продолжительная пауза между его вторым и третьим поединками с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) станет куда большей проблемой для его соперника, чем для него.

«Дело не в том, как я переживу простой. Вам лучше спросить Деонтея Уайлдера, как он справится с этим. На протяжении моей карьеры у меня были продолжительные периоды простоя. Однажды я не дрался три года. Потом я провел без боев 15-16 месяцев. Но у Деонтея Уайлдера никогда не было больших простоев.

Так что для меня это нормально, а для него – в новинку. Поэтому спросите у него, как простой повлияет на него как на человека и бойца».

Тайсон Фьюри в очередной раз прокомментировал не самое адекватное поведение своего соперника, американца Деонтея Уайлдера.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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