Фьюри: «Большой простой – это нормально для меня, а для Уайлдера – в новинку»

Британец убежден, что продолжительная пауза между поединками с американцем станет большей проблемой для его соперника

Фото: AP Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью ESPN рассказал, что продолжительная пауза между его вторым и третьим поединками с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) станет куда большей проблемой для его соперника, чем для него. «Дело не в том, как я переживу простой. Вам лучше спросить Деонтея Уайлдера, как он справится с этим. На протяжении моей карьеры у меня были продолжительные периоды простоя. Однажды я не дрался три года. Потом я провел без боев 15-16 месяцев. Но у Деонтея Уайлдера никогда не было больших простоев. Так что для меня это нормально, а для него – в новинку. Поэтому спросите у него, как простой повлияет на него как на человека и бойца». Тайсон Фьюри в очередной раз прокомментировал не самое адекватное поведение своего соперника, американца Деонтея Уайлдера.

Рене Тер Велде