Фьюри – о многочисленных оправданиях Уайлдера: «Он бы не смог повести себя иначе»
Фьюри: «Большой простой – это нормально для меня, а для Уайлдера – в новинку»
Британец убежден, что продолжительная пауза между поединками с американцем станет большей проблемой для его соперника
17:30
Фото: AP
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью ESPN рассказал, что продолжительная пауза между его вторым и третьим поединками с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) станет куда большей проблемой для его соперника, чем для него.
«Дело не в том, как я переживу простой. Вам лучше спросить Деонтея Уайлдера, как он справится с этим. На протяжении моей карьеры у меня были продолжительные периоды простоя. Однажды я не дрался три года. Потом я провел без боев 15-16 месяцев. Но у Деонтея Уайлдера никогда не было больших простоев.
Так что для меня это нормально, а для него – в новинку. Поэтому спросите у него, как простой повлияет на него как на человека и бойца».
Тайсон Фьюри в очередной раз прокомментировал не самое адекватное поведение своего соперника, американца Деонтея Уайлдера.
Комментарии 0