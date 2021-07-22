Менеджер Джошуа: «Поединок с Усиком – тяжелейший бой Энтони со времен сражения с Владимиром Кличко»
Фьюри: «Бой Джошуа и Усика не будет односторонним»
Специалист уверен, что Александр даст очень хороший бой Энтони
22 июля 15:03
Энтони Джошуа, Александр Усик
Британский специалист Питер Фьюри заявил, что поединок чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против нокаутера Александра Усика (18-0, 13 КО) не будет односторонним.
«Усик сделал то, что должен был сделать – перешел из первого тяжелого в супертяжелый вес. Но я думаю, что он уже здесь. Это сложный бой. Да, Джошуа может выйти, быстро его выследить, и тогда останется пожелать Усику спокойной ночи. Александр может сделать ошибку. Но, как по мне, вероятность такого расклада составляет 5%. Я вижу достойную шахматную партию и хороший бой.
Я понимаю людей, которые говорят, что Джошуа – слишком тяжелый соперник для Усика. Это хорошая точка зрения, учитывая его статистику, габариты и так далее. Но бокс так не работает. Это супертяжелый вес, здесь случается всякое.
Это хороший поединок, однако я отдаю небольшое преимущество Энтони. Но я не считаю этот бой мисматчем или односторонним».
Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
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