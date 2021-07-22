Фьюри: «Бой Джошуа и Усика не будет односторонним»

Энтони Джошуа, Александр Усик

Британский специалист Питер Фьюри заявил, что поединок чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против нокаутера Александра Усика (18-0, 13 КО) не будет односторонним.



Я понимаю людей, которые говорят, что Джошуа – слишком тяжелый соперник для Усика. Это хорошая точка зрения, учитывая его статистику, габариты и так далее. Но бокс так не работает. Это супертяжелый вес, здесь случается всякое.

Это хороший поединок, однако я отдаю небольшое преимущество Энтони. Но я не считаю этот бой мисматчем или односторонним».