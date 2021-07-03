Фьюри: «Думал о суициде в течении 10 дней после победы над Уайлдером»
Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал о своих проблемах с психологией. Британец заявил в интервью Гарэту Давису, что после победы над Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) едва не покончил с собой. 24 июля боксеров ждет третья встреча в ринге.
«После каждого экстремального взлета, для меня наступает все более низкое падение. Когда я победил Уайлдера, я вернулся домой, и в течение первых десяти дней меня посещали только суицидальные мысли. Так что это было сильное падение для меня. Мне понадобилось две недели, чтобы оклематься.
После каждого невероятного подъема у такого человека, как я, имеющего проблемы с психическим здоровьем на уровне пациента, всегда будет резкое падение. Так что чем выше ты поднимаешься, тем ниже падаешь. И это стопроцентная правда.
Но главное – знать, как справляться с этими проблемами и сдерживать их. Слово «сдерживать» здесь ключевое, ведь если ты знаешь себя и знаешь, что через несколько дней все наладится, то с тобой все будет в порядке».
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