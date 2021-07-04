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Фьюри: «Думаю, что Уайлдер так и не смирился с поражением»

«Цыганский Король» убежден, что американец так и не смог оправиться после нокаута в реванше
Бокс Профессиональный бокс
09:30
Фьюри: «Думаю, что Уайлдер так и не смирился с поражением»
Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) считает, что его будущий соперник американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) так и не смог оправиться после досрочного поражения в их матче-реванше. Все же Тайсон считает Деонтея сильным бойцом и заявляет, что не допустит недооценки во время их третьего поединка, сообщает boxingscene.com.

«Во время нашего прошлого боя, я не сделал ничего особенного. Я просто выполнял свою работу и намерен дальше этим заниматься. Я продолжал двигаться вперед, оказывать давление и наносить сильные удары. Деонтей просто оказался тем, кто потерпел поражение нокаутом в одностороннем бою.

Теперь Уайлдер должен разобраться в себе и понять, что он сделал не правильно. А мы видели, как он поступил после поражения. Деонтей уволил всю свою команду и показывал пальцем на каждого, обвиняя в его проигрыше. Если вы алкоголик или наркоман, единственный способ победить зависимость, это признать, что вы таким являетесь. Я думаю, что Уайлдер все еще не смирился с поражением, именно поэтому он ведет себя странно. Все же Деонтея нельзя недооценивать, потому что ему нечего терять».

Тайсон Фьюри сравнил Деонтея Уайлдера с наркоманом, однако не собирается его недооценивать.

Рене Тер Велде
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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