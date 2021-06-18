«Планируют разрушение по обе стороны Атлантического океана». Фьюри и Джойс встретились накануне предстоящих поединков
Фьюри готов сразиться с Нганну в октагоне
Чемпион WBC считает, что большие бои присутствуют лишь в боксе
09:55
Тайсон Фьюри / Фото - reuters.comЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО, Бокс) высказался о действующем обладателе титула UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсисе Нганну (16-3, ММА) и возможного поединка с ним.
Цитирует Фьюри BT Sport Boxing.
«Конечно же, я не перейду в смешанные единоборства, но я готов драться с Нганну в клетке. Бой должен быть в маленьких перчатках, но без грэпплинга и ударов ногами. Чисто бокс. То есть, просто бокс в клетке. Я бы подрался с бойцами из ММА, но бокс и ММА абсолютно разные виды спорта. Это словно сравнивать теннис и крикет, хотя суть одна – отбить ракеткой или битой мяч. Я не могу бороться с Нганну – он разобьет мое лицо. Он более подкован в этом в сравнении со мной, но боксируем мы примерно одинаково. Я предлагаю маленькие перчатки и клетку вместо ринга – это уравняет шансы. Пока что мне незачем драться в октагоне. Самые большие бои именно в боксе, но когда я с ним закончу, то можно будет попробовать встретиться с бойцами UFC».
Напомним, Нганну согласен подраться с «Цыганским Королем» лишь при одном условии.
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