Внук Мухаммеда Али готовился к дебюту под руководством тренера Фьюри
Фьюри: «Как боец Уайлдер потерял много уважения»
Тайсон намерен устроить Деонтею наезд 18-колесной машины
08:50
Уайлдер - Фьюри / Фото: talksport.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 19 КО) заявил, что прежние заявления Деонтея Уайлдера
(42-1-1 41 КО) навредили репутации американца.
«Мне ничего не приходит на ум, когда я слышу имя Уайлдера. Человек, который лепит отмазки. Парень, не способный принять реальность, в которой он проиграл. Вот что приходит мне в голову. Падение, разочарование.
Я не слишком обращал внимание на его оправдания, но как боец и воин он потерял много восхищения и уважения. Но как от человека я ждал этого от него. Если честно, наш третий бой пройдет так же, как и второй. Но в этот раз я надеюсь вынести его быстрее, чем в прошлом поединке, пройти сквозь него. Это будет как наезд 18-колесной машины. Приятного будет мало».
Напомним, ранее Уайлдер впервые взял на себя вину за поражение от Фьюри.