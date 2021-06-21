Фьюри: «Как боец Уайлдер потерял много уважения»

Уайлдер - Фьюри / Фото: talksport.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 19 КО) заявил, что прежние заявления Деонтея Уайлдера (42-1-1 41 КО) навредили репутации американца.



Я не слишком обращал внимание на его оправдания, но как боец и воин он потерял много восхищения и уважения. Но как от человека я ждал этого от него. Если честно, наш третий бой пройдет так же, как и второй. Но в этот раз я надеюсь вынести его быстрее, чем в прошлом поединке, пройти сквозь него. Это будет как наезд 18-колесной машины. Приятного будет мало».