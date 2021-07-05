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Фьюри хочет драться с чемпионом UFC, тот не против

Нганну признался, что дебют в боксе – его мечта
Бокс Профессиональный бокс
19:57
Фьюри хочет драться с чемпионом UFC, тот не против
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Коллаж: Sportskeeda

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну готов принять бой против чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри:

«Я не хочу драться с Майком Тайсоном, но хотел бы подраться с другим боксером-супертяжеловесом, таким как, например, Тайсон Фьюри. Я открыт для этого. Бокс является моей главной мечтой, и я верю, что в какой-то момент сделаю шаг в этом направлении».

Ранее Фьюри изъявил желание подраться с Нганну в октагоне, но по правилам бокса. При этом сначала «Цыганский король» хочет разделаться с Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

Нганну также готов отложить потенциальный бой с Фьюри, ради встречи с Джоном Джонсом.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Теги

Фрэнсис Нганну Тайсон Фьюри

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