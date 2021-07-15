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Фьюри: «Хотел размазать Уайлдера 24 июля, но вырублю этого бомжа 9 октября»

Тайсон – о переносе боя против американца    
Бокс Профессиональный бокс
21:13
Фьюри: «Хотел размазать Уайлдера 24 июля, но вырублю этого бомжа 9 октября»
Тайсон Фьюри / фото - Boxing Scene

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал перенос боя против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Британец заболел коронавирусом и не смог выступить 24 июля. Слова «Цыганского короля» приводит Boxing Scene.

«Я хотел 24 июля размазать этого бомжа, но теперь избиение подождет. Не сомневайтесь, что я вернусь сильнее, чем когда-либо.

Мы с Уайлдером будем драться 9 октября – я его вырублю».

Авторитетный специалист Карл Фроч назвал боксера, которому будет более выгоден перенос.

Антон Кривенко
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Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Деонтей Уайлдер

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