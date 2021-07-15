Фроч: «Перенос боя однозначно больше навредит Фьюри, чем Уайлдеру»
Фьюри: «Хотел размазать Уайлдера 24 июля, но вырублю этого бомжа 9 октября»
Тайсон – о переносе боя против американца
21:13
Тайсон Фьюри / фото - Boxing Scene
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал перенос боя против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Британец заболел коронавирусом и не смог выступить 24 июля. Слова «Цыганского короля» приводит Boxing Scene.
«Я хотел 24 июля размазать этого бомжа, но теперь избиение подождет. Не сомневайтесь, что я вернусь сильнее, чем когда-либо.
Мы с Уайлдером будем драться 9 октября – я его вырублю».
Авторитетный специалист Карл Фроч назвал боксера, которому будет более выгоден перенос.
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