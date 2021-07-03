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Фьюри: «Люди были счастливы, когда братья Кличко отошли в сторону»

«Цыганский Король» уверен, что любой боксер может стать легендарным только при наличии достойной оппозиции
Бокс Профессиональный бокс
14:00
Фьюри: «Люди были счастливы, когда братья Кличко отошли в сторону»
Тайсон Фьюри / фото - essentiallysports.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Гарету Дэвису заявил, что любой боксер может стать легендарным только при условии наличия достойной оппозиции.

«У меня нет любимого супертяжеловеса, но я обожаю многих людей: Мохаммеда Али, Ларри Холмса, Майкла Спинкса, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, Леннокса Льюиса. Все эти парни были отличными бойцами.

Каждый может быть настолько хорошим, насколько ему позволяет его поколение. Мы можем быть лишь настолько крутыми, насколько крутыми являются наши конкуренты. Если ты доминирующий супертяжеловес своей эпохи, но у тебя нет достойных конкурентов, то ты не станешь легендарным бойцом.

Почему Шугара Рэя Леонарда, Марвина Хаглера, Томми Хирнса и Роберто Дюрана называли "четырьмя королями"? Потому что они были друг у друга. Если вы посмотрите на доминирование Владимира и Виталия Кличко, то люди были счастливы, когда они отошли в сторону, поскольку во время их правления у них не было большой конкуренции. То же самое касается Джо Луиса. Отличный чемпион, он провел 26 защит, но у него никогда не было больших стычек».

Тайсон Фьюри не верит в трилогию с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Рене Тер Велде
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Тайсон Фьюри

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