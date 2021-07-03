Фьюри: «Люди были счастливы, когда братья Кличко отошли в сторону»

Тайсон Фьюри / фото - essentiallysports.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Гарету Дэвису заявил, что любой боксер может стать легендарным только при условии наличия достойной оппозиции.

Каждый может быть настолько хорошим, насколько ему позволяет его поколение. Мы можем быть лишь настолько крутыми, насколько крутыми являются наши конкуренты. Если ты доминирующий супертяжеловес своей эпохи, но у тебя нет достойных конкурентов, то ты не станешь легендарным бойцом.

Почему Шугара Рэя Леонарда, Марвина Хаглера, Томми Хирнса и Роберто Дюрана называли "четырьмя королями"? Потому что они были друг у друга. Если вы посмотрите на доминирование Владимира и Виталия Кличко, то люди были счастливы, когда они отошли в сторону, поскольку во время их правления у них не было большой конкуренции. То же самое касается Джо Луиса. Отличный чемпион, он провел 26 защит, но у него никогда не было больших стычек».