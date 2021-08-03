Брат Тайсона Фьюри выступит в андеркарде боя Пол – Вудли
Фьюри: «На бой с Уайлдером выйду 136-килограммовым»
Британец хочет показать яркий нокаут
3 августа 09:52
Тайсон Фьюри / фото - Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился ожиданиями от третьего боя против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Британец назвал вес, с которым выйдет на трилогию 9 июля в Лас-Вегасе. Слова «Цыганского Короля» приводит Daily Star.
«Я ожидаю, что это будет похоже на наезд 18-колесного автомобиля. И так оно и будет.
Я наберу вес и выйду на этот бой 136-килограммовым. Потому что я настроен на большой нокаут».
Тренер Деонтея ранее рассказал о вакцинации боксеров против коронавируса.