Фьюри: «Наш третий бой закончится для Уайлдера быстрее»

Тайсон обещает вырубить «Бомбардировщика» в начальных раундах

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился своими ожиданиями от трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), заявив, что вырубит «Бронзового бомбардировщика» еще быстрее, чем в прошлый раз.

Цитирует Фьюри портал Daily Mail.

«Я надеюсь, что в этот раз Уайлдер покажет намного больше, чем в предыдущем бою. Это было одностороннее избиение, но я люблю настоящие вызовы. Я не думал, что он согласится на третий бой, но Уайлдер доказал, что я ошибся. Он либо мазохист, либо просто выходит за деньгами. Дело в том, что он знает, что не может победить. По крайней мере, этот бой закончится для него быстрее. В этот раз он не продержится семь раундов».

Напомним, Фьюри уверяет, что поражение в их втором бою нанесло Уайлдеру серьезную психологическую травму.