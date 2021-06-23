Фьюри назвал условия для боя с Нганну в UFC

Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри / Фото: mmanews.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 19 КО) высказался о возможном поединке с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (16-3). Слова британца приводит портал mmanews.com.



Я не против боев с бойцами MMA, но это совсем другой спорт. Это как теннис и крикет. И там и там бьют по мячу, но это совершенно разные виды спорта. Я не боец MMA, и если я буду драться с этими парнями по их правилам, то меня просто на настил и разорвут на куски, как Джеймса Тони».