Джошуа – о Фьюри и Уайлдера: «Оба – враги»
Фьюри назвал условия для боя с Нганну в UFC
Тайсон готов на это при выполнении некоторых условий
17:47
Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри / Фото: mmanews.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 19 КО) высказался о возможном поединке с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (16-3). Слова британца приводит портал mmanews.com.
«Я мог бы подратся с Нганну в клетке UFC в маленьких перчатках, но только при условии, что не будет борьбы. Просто бокс в клетке.
Я не против боев с бойцами MMA, но это совсем другой спорт. Это как теннис и крикет. И там и там бьют по мячу, но это совершенно разные виды спорта. Я не боец MMA, и если я буду драться с этими парнями по их правилам, то меня просто на настил и разорвут на куски, как Джеймса Тони».
Напомним, Фьюри ранее рассказал, почему Деонтей Уайлдер нокаутирует Александра Усика.