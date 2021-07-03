Фьюри объяснил, почему не верит в свою трилогию с Джошуа

«Цыганский Король» намерен решить все вопросы уже в первом поединке с AJ



Тайсон Фьюри / фото - cgtn.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Гарету Дэвису признался, что не верит в трилогию с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). По мнению «Цыганского короля», он не оставит никаких вопросов уже после первого боя, если когда-нибудь выйдет на ринг с AJ.

«Я не знаю, состоится ли моя трилогия с Джошуа. Трилогии случаются только тогда, когда в первом бою были противоречия. Или же если бой был очень близким, и кто-то ошибочно не победил судейским решением, а во втором поединке этот парень берет верх, и у каждого из них есть по победе. Вот так происходят трилогии, но я никогда не представляю, что могу проиграть бой. Так что я не вижу, что мы можем провести поединок, а затем встретиться снова».

Тайсон Фьюри поделился мнением о будущем поединке его соперников по дивизиону Энтони Джошуаи Александра Усика (18-0, 13 КО).