Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Фьюри оставил жесткое послание Усику, Джошуа и Уайту
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31 декабря 2021г. 08:36
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в супертяжелом весе в интервью iFL TV оставил послание для Александра Усика (19-0, 13 KO), Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 22 KO):
Хорошо поешьте во время праздников и выпейте много алкоголя. Ведь не будет иметь значения, будете вы бл**ь тренироваться в это время или будете «синими» каждый день. Я все равно выбью все дерьмо из вас, уеб**в.
В команде Фьюри рассматривают вариант оставить пояс WBC ради скорейшего боя с победителем сражения Усик – Джошуа.