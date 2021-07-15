Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Фьюри отреагировал на награду лучшему боксеру года от ESPN

«Цыганcкий король» поблагодарил общество за признание
Бокс Профессиональный бокс
11:36
Фьюри отреагировал на награду лучшему боксеру года от ESPN
Тайсон Фьюри / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в своем Instagram поблагодарил общественность за признание его лучшим боксером года на премии ESPY от ESPN.

Всем привет, это Тайсон Фьюри. Хотел бы поблагодарить за то, что вы меня признали лучшим боксером года на премии ESPY. Спасибо всем в ESPN, благодарен всем в боксерском обществе. Для меня это большая честь, храни вас Господь.

Напомним, что трилогия «Цыганского короля» с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) перенесена на октябрь в связи с коронавирусом у Фьюри.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Супертяжеловес, но не Усик. ESPN определил лучшего боксера 2020 года
Супертяжеловес, но не Усик. ESPN определил лучшего боксера 2020 года
Бокс Профессиональный бокс
08:50
Непобежденный проспект из лагеря Фьюри был госпитализирован в связи с COVID-19
Непобежденный проспект из лагеря Фьюри был госпитализирован в связи с COVID-19
Бокс Профессиональный бокс
13 июля 22:18
Арум рассказал, насколько тяжело Фьюри перенес COVID-19
Арум рассказал, насколько тяжело Фьюри перенес COVID-19
Бокс Профессиональный бокс
13 июля 21:55
Уайлдер: «Фьюри поступил неправильно, а я несу наказание»
Уайлдер: «Фьюри поступил неправильно, а я несу наказание»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 16:36
«Футбол – это семья, единство, дом». Фьюри трогательно поддержал сборную Англии после поражения в финале Евро-2020
«Футбол – это семья, единство, дом». Фьюри трогательно поддержал сборную Англии после поражения в финале Евро-2020
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 15:47
Руис: «Не правда, что заменю Фьюри в поединке с Уайлдером»
Руис: «Не правда, что заменю Фьюри в поединке с Уайлдером»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 10:21

Новости: Бокс

Митрофанов: «С Бабатунде нужно быть сконцентрированным и внимательным»
Митрофанов: «С Бабатунде нужно быть сконцентрированным и внимательным»
Профессиональный бокс
12:42
А как же хэвивейт? Бриедис в сентябре может выйти на поединок с Чеслаком, а в 2022 году – с Околи
А как же хэвивейт? Бриедис в сентябре может выйти на поединок с Чеслаком, а в 2022 году – с Околи
Профессиональный бокс
12:24
Фьюри отреагировал на награду лучшему боксеру года от ESPN
Фьюри отреагировал на награду лучшему боксеру года от ESPN
Профессиональный бокс
11:36
Плант отпадает? Альварес может провести поединок с Биволом в сентябре
Плант отпадает? Альварес может провести поединок с Биволом в сентябре
Профессиональный бокс
11:22
Городничев: «Ломаченко – поломанный автомобиль. Сколько папа будет ездить на нем?»
Городничев: «Ломаченко – поломанный автомобиль. Сколько папа будет ездить на нем?»
Профессиональный бокс
10:59
«Ломаченко – бывшая девушка Лопеса». Редкач не выбирает выражений
«Ломаченко – бывшая девушка Лопеса». Редкач не выбирает выражений
Профессиональный бокс
09:41
Рогава: «За дебют в профи боксе я получил немного меньше, чем за чемпионский пояс в К-1»
Рогава: «За дебют в профи боксе я получил немного меньше, чем за чемпионский пояс в К-1»
Профессиональный бокс
09:22
Супертяжеловес, но не Усик. ESPN определил лучшего боксера 2020 года
Супертяжеловес, но не Усик. ESPN определил лучшего боксера 2020 года
Профессиональный бокс
08:50
Уоррингтон и Лара высказались относительно предстоящего реванша
Уоррингтон и Лара высказались относительно предстоящего реванша
Профессиональный бокс
08:23
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости