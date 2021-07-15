Фьюри отреагировал на награду лучшему боксеру года от ESPN

«Цыганcкий король» поблагодарил общество за признание

Тайсон Фьюри / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в своем Instagram поблагодарил общественность за признание его лучшим боксером года на премии ESPY от ESPN.



Всем привет, это Тайсон Фьюри. Хотел бы поблагодарить за то, что вы меня признали лучшим боксером года на премии ESPY. Спасибо всем в ESPN, благодарен всем в боксерском обществе. Для меня это большая честь, храни вас Господь.

Напомним, что трилогия «Цыганского короля» с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) перенесена на октябрь в связи с коронавирусом у Фьюри.