Фьюри попросил Роуча тренировать его перед поединком с Уайлдером

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Известный американский тренер Фредди Роуч сообщил skysports.com, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) попросил тренировать его перед третьим поединком с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Фьюри хороший парень и отличный боец. Я выбираю его в качестве победителя на бой с Уайлдером, потому что он один из лучших супертяжеловесов. Он много тренируется, он большой и отличный панчер.

Я работал с ним шесть недель перед первым боем с Уайлдером. Перед реваншем он решил уехать в Big Bear. Тогда он жаловался, что не может дышать из-за высоты. Я же советовал ему, что нужно дать время организму приспособиться».