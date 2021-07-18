Фьюри попросил Роуча тренировать его перед поединком с Уайлдером
Известный американский тренер Фредди Роуч сообщил skysports.com, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) попросил тренировать его перед третьим поединком с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
«У меня было несколько парней, которые дрались в Вегасе и там присутствовал Тайсон. Я столкнулся с ним возле раздевалки, и он сказал мне: «Привет, Фредди, ты будешь меня тренировать?» Я ответил: «Тайсон, если есть желание, ты знаешь, где находится мой зал. Тебе всегда рады».
Фьюри хороший парень и отличный боец. Я выбираю его в качестве победителя на бой с Уайлдером, потому что он один из лучших супертяжеловесов. Он много тренируется, он большой и отличный панчер.
Я работал с ним шесть недель перед первым боем с Уайлдером. Перед реваншем он решил уехать в Big Bear. Тогда он жаловался, что не может дышать из-за высоты. Я же советовал ему, что нужно дать время организму приспособиться».
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут третий поединок 9-го октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США.