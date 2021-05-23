Фьюри рассказал, когда подерется против Джошуа

Сперва Тайсону придется разобраться с Уайлдером

Тайсон Фьюри / фото - MMA Fighting

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) высказался о бое против другого обладателя поясов в «королевском дивизионе» Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). «Цыганский Король» заявил, что намерен подраться против соотечественника уже в 2021 году. Слова британца приводит Boxing News 24.

«Джошуа много болтает, но все без толку. Наш бой состоится в этом году. Я собираюсь разобраться с этим рылом (Уайлдером), наглухо его нокаутирую, а затем сразу же улажу дела с другим парнем (Джошуа)».

Бой Фьюри против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), скорее всего, состоится в середине лета.