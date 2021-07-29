Валлин дал прогноз на третий бой между Фьюри и Уайлдером
Фьюри с нечеловеческими криками справляется с огромной штангой
«Цыганский король» активно готовится к трилогии с Уайлдером
16:45
Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в супертяжелом весе справился с коронавирусом и вернулся к подготовке к трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO)
«Цыганский король» поделился фрагментом тренировки, на котором он поднимает громадную штангу. Судя по звукам, британец работает почти на предел своих возможностей:
July 29, 2021
Напомним, что Фьюри не видит своей вины в переносе поединка.
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