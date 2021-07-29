Фьюри с нечеловеческими криками справляется с огромной штангой

«Цыганский король» активно готовится к трилогии с Уайлдером

Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в супертяжелом весе справился с коронавирусом и вернулся к подготовке к трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO)



«Цыганский король» поделился фрагментом тренировки, на котором он поднимает громадную штангу. Судя по звукам, британец работает почти на предел своих возможностей:

Напомним, что Фьюри не видит своей вины в переносе поединка.