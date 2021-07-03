Фьюри считает, что Уайлдер поступил правильно, когда отказался общаться с прессой во время их пресс-конференции

«Цыганский Король» поддержал поведение своего оппонента



Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) считает, что его будущий соперник американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) поступил правильно, когда отказался отвечать на вопросы во время пресс-конференции, посвященной их третьему поединку, сообщает boxingscene.com. По словам Фьюри, в противном случае пресса заставила бы Деонтея оправдываться за заявления, которые американец сделал после их матча-реванша.

«Если бы Уайлдер пришел на пресс-конференцию и начал отвечать на вопросы, то первое, что сделала бы пресса, так это разорвала бы его на части за тяжелый костюм и отравленную воду. Как бы вы ответили на эти вопросы на его месте? Так что отказ общаться с прессой, это лучшее, что он мог сделать в данной ситуации».

Букмекеры не оставляют шансов Уайлдеру в бою с Фьюри.