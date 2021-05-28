Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Фьюри: «Собираюсь раздавить Уайлдера, как бульдозер»
«Цыганский Король» пригрозил будущему сопернику
16:58
Тайсон Фьюри / фото - Prosport
Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) оставил грозно послание для Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в своем Twitter.
Британец может подраться с «Бронзовым бомбардировщиком» этим летом и готовится нокаутировать оппонента.
«Я силен, как бык, и на этот раз собираюсь проехаться по Уайлдеру и раздавить его, как бульдозер. 2021 — год цыганского короля».
Фьюри планируют в 2021 году подраться также с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).