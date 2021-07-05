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Фьюри: «Томми отправит Джейка Пола в глухой нокаут»

«Цыганский Король» уверен, что его младший брат досрочно победит видеоблогера
Бокс Профессиональный бокс
14:30
Фьюри: «Томми отправит Джейка Пола в глухой нокаут»
Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) уверен, что его младший брат Томми досрочно победит видеоблогера и начинающего боксера Джейка Пола, если выйдет с ним в ринг. 

В то же время «Цыганский Король» похвалил Джейка и его брата Логана за то, что они решили испытать свои силы в боксе, став, по мнению Фьюри, «глотком свежего воздуха», сообщает talksport.com.

«Я надеюсь, что бой между Томми и Джейком Полом состоится. У них было много перепалок, так что я уверен, что вскоре этот поединок состоится. Я думаю, что Томми отправит его в глухой нокаут. Я считаю Джейка Пола достойным бойцом, но знаю, что Томми - взрывной панчер.

Тем не менее я весьма впечатлен братьями Пол. Они хороший глоток свежего воздуха для бокса».

Тайсон Фьюри заявил, что личность «Цыганского короля» помогла ему добиться успехов на ринге.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри Томми Фьюри Джейк Пол

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