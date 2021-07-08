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Фьюри: «Усик, Уайт, Руис, Паркер. Все получат свой шанс»

Британец готов дать бой каждому
Бокс Профессиональный бокс
09:48
Фьюри: «Усик, Уайт, Руис, Паркер. Все получат свой шанс»
Тайсон Фьюри / фото - Fightmag

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился планами на следующих соперников. 24 июля британец подерется против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Слова «Цыганского Короля» приводит talk Sport.

«Все эти боксеры получат свой шанс. Все они получат свои пять минут славы на солнышке, свою возможность подраться с «Цыганским королем». В конечном итоге боец с хорошим именем всегда получает свой шанс.

У нас есть все Уайлдеры и все Джошуа мира. У нас есть Усик, Диллиан Уайт, Энди Руис, Джозеф Паркер. Кто еще? Нельзя списывать со счетов Луиса Ортиса.

Большой Чарльз Мартин делает камбэк, так что есть много крупных поединков. Есть много людей, нацеленных на титульный шанс».

Промоутер Эдди Хирн уверен, что следующим претендентом на пояс WBC после Уайлдера должен стать Диллиан Уайт (28-2, 20 КО).

Антон Кривенко
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Александр Усик

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