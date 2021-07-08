Фьюри: «Усик, Уайт, Руис, Паркер. Все получат свой шанс»

Тайсон Фьюри / фото - Fightmag

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился планами на следующих соперников. 24 июля британец подерется против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Слова «Цыганского Короля» приводит talk Sport.

У нас есть все Уайлдеры и все Джошуа мира. У нас есть Усик, Диллиан Уайт, Энди Руис, Джозеф Паркер. Кто еще? Нельзя списывать со счетов Луиса Ортиса.

Большой Чарльз Мартин делает камбэк, так что есть много крупных поединков. Есть много людей, нацеленных на титульный шанс».