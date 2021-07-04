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Фьюри: «Во мне две личности – человек и боевой зверь»

Чемпион WBC заявил, что его альтер эго делает его непобедимым в ринге
Бокс Профессиональный бокс
17:42
Фьюри: «Во мне две личности – человек и боевой зверь»
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) заявил в интервью Гарету Дэвису, что личность «Цыганского короля» помогла ему добиться успехов на ринге.

Во мне живут две личности. Как человек Тайсон Фьюри – очень испорченная личность. В конце концов, мы все ошибаемся, поддаемся соблазнам и ежедневно делаем то, что, возможно, нам не следует делать. Однако «Цыганский король» – неприкосновенный. Когда я являюсь этим человеком или когда я выхожу на ринг, у меня никогда нет никаких проблем.

У «Цыганского короля» никогда не было проблем с психическим здоровьем. Он никогда не падал на дно, не сталкивался с депрессией или тревожностью. У него никогда не было суицидальных мыслей. Когда я ухожу от этого человека или снова становлюсь собой, у меня возникают проблемы.

Делает ли меня это более сильным боксером? Нет, ведь Тайсон Фьюри – человек, а не боксер. «Цыганский король» – просто боевой зверь, гладиатор, спартанец. Для него не имеет значения ничего, кроме боя.

Напомним, что «Цыганский король», которому в конце июля предстоит третий раз встретиться с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO), подколол сборную Украины по футболу и Владимира Кличко.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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