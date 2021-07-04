Фьюри: «Во мне две личности – человек и боевой зверь»

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) заявил в интервью Гарету Дэвису, что личность «Цыганского короля» помогла ему добиться успехов на ринге.

У «Цыганского короля» никогда не было проблем с психическим здоровьем. Он никогда не падал на дно, не сталкивался с депрессией или тревожностью. У него никогда не было суицидальных мыслей. Когда я ухожу от этого человека или снова становлюсь собой, у меня возникают проблемы.

Делает ли меня это более сильным боксером? Нет, ведь Тайсон Фьюри – человек, а не боксер. «Цыганский король» – просто боевой зверь, гладиатор, спартанец. Для него не имеет значения ничего, кроме боя.