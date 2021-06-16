Фьюри высказался о возможном завершении карьеры Сондерсом

Фьюри и Сондерс / фото - Fightnews

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился мыслями о продолжении карьеры своего друга Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО). «Цыганский Король» уверен, что после поражения Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО) британцу не стоит вешать перчатки на гвоздь. Слова американца приводит SecondsOut.

Ему не нужно это делать ради денег, поскольку он успел достаточно заработать. Он никогда не будет бедным. Здесь дело в куда более важном. Ему нужно уйти с ринга при правильных обстоятельствах.

Как по мне, если Билли Джо завершит карьеру, то мысль о том, что он ушел после поражения, не будет давать ему покоя. А поражение из-за травмы болит еще сильнее. Если тебя нокаутировали или разобрали по частям, это одно, ведь ты знаешь, что просто был недостаточно хорош. Но я уверен, что это был близкий бой, пока ему не сломали лицо. Думаю, он может вернуться, перегруппироваться и выиграть еще один титул чемпиона мира. Может быть, ему стоит попытаться заполучить поединок с Деметриусом Андрейдом».