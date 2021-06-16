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Фьюри высказался о возможном завершении карьеры Сондерсом

Тайсон не советует своему другу вешать перчатки на гвоздь
Бокс Профессиональный бокс
20:58
Фьюри высказался о возможном завершении карьеры Сондерсом
Фьюри и Сондерс / фото - Fightnews

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился мыслями о продолжении карьеры своего друга Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО). «Цыганский Король» уверен, что после поражения Саулю Альваресу (56-1-2, 38 КО) британцу не стоит вешать перчатки на гвоздь. Слова американца приводит SecondsOut.

«Я сказал ему, что он должен оправиться от полученных травм, вернуться и выиграть еще один титул чемпиона мира. Не нужно уходить таким образом. Он в этом спорте уже долгое время, и я верю, что Билли Джо следует снова драться, но уже ради внутреннего духа.

Ему не нужно это делать ради денег, поскольку он успел достаточно заработать. Он никогда не будет бедным. Здесь дело в куда более важном. Ему нужно уйти с ринга при правильных обстоятельствах.

Как по мне, если Билли Джо завершит карьеру, то мысль о том, что он ушел после поражения, не будет давать ему покоя. А поражение из-за травмы болит еще сильнее. Если тебя нокаутировали или разобрали по частям, это одно, ведь ты знаешь, что просто был недостаточно хорош. Но я уверен, что это был близкий бой, пока ему не сломали лицо. Думаю, он может вернуться, перегруппироваться и выиграть еще один титул чемпиона мира. Может быть, ему стоит попытаться заполучить поединок с Деметриусом Андрейдом».

Сондерс ранее рассказал, что перенес несколько тяжелых операций после боя против Канело.

Антон Кривенко
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Теги

Билли Джо Сондерс Тайсон Фьюри Сауль Альварес

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