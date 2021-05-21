Фьюри: «Я бы не заплатил Уайлдеру и тысячу долларов. Я расплачусь с ним, надрав ему зад»

В конце июля нас ожидает третий поединок супертяжей

Фьюри и Уайлдер / Фото: Sky Sports Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) подтвердил свою готовность провести трилогию с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO), который лишил нас возможности увидеть мегафайт супертяжелого веса за статус абсолютного чемпиона мира «Цыганского короля» с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Об этом Фьюри рассказал в эфире подкаста The Pug and Copp Boxing Show: Я бы не заплатил Уайлдеру 20 тысяч долларов и тем более не заплатил бы ему 20 миллионов долларов. Я расплачусь с ним, надрав ему задницу. Вот что я ему дам. Я пройду сквозь него. Я не заинтересован в том, чтобы платить кому-то какие-то деньги. Они должны заслужить это, как заслужил я, когда дрался с лучшими из лучших. Тогда они смогут хорошо заработать. А до тех пор они будут получать от меня надранные задницы. Ни для кого не будет никаких отступных. Я не дам Уайлдеру миллион долларов, чтобы он отошел в сторону. Я не заплачу Деонтею даже тысячу долларов, потому что лучше дам этими огромным кулаками ему по лицу. Напомним, что со-промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что все готово для подписания контракта на третий поединок британца с американцем.

Олег Шумейко-младший