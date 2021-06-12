Фьюри: «Я не уверен, что Джошуа победит Усика»
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) дал свой прогноз на следующий бой лидера супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), в котором он будет защищать свои титулы от посягательств Александра Усика (18-0, 13 КО).
Цитирует Фьюри портал Daily Mail.
Даже когда я установил дедлайн, команда Джошуа продолжала откладывать бой. Джошуа провел поединок зимой. Несмотря на это, я согласился подраться 14 августа, хотя они получили бы меня с 19-месячным простоем. Они снова обратились к своим магическим трюкам.
Чем это закончилось, джентльмены? Я в порядке. Я вернулся на Лас-Вегас-Стрип для первой трилогии в супертяжелом весе со времен Холифилд – Боу, а перед этим – Али – Фрейзер. Они знали об арбитражном процессе, а теперь Джошуа оказался между двух огней.
Они сами поставили себя в такое положение. Вы можете увидеть, что они это знают, по нытью в их интервью. Я не думаю, что им хочется драться с украинским парнем в бою, который Джошуа должен провести в августе. Учитывая сделку с DAZN, сейчас выглядит так, что это будет их последний поединок с Джошуа.
Усик – левша, он умен, с очень хорошей техникой. Усик меньше, ведь является бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе, но он переработал Дерека Чисору, который физически крепче, чем Джошуа. Хотя я абсолютно убежден, что побью Уайлдера, я не так уверен, что Джошуа не проиграет свой бой».
Напомним, тренер Уайлдера поделился прогнозом на бой «Бомбардировщика» с «Фьюри».
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