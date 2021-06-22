Гарсия: «Бой с Барриосом будет непростым для Дэвиса»

Майки Гарсия / Фото: PBC

Бывший чемпион в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) рассказал, что боксер первого полусреднего веса Марио Барриос (26-0, 17 КО) может стать проблемой для Джервонты Дэвиса (24-0, 23 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.



Это будет непростой бой для «Танка», но Барриос не боксирует так, как это должен делать парень его габаритов. Он остается в инфайтинге, и ему нравится вступать в размены. К тому же, он также способен потрясти «Танка». И он намного крупнее».