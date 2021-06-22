Гарсия: «Бой с Барриосом будет непростым для Дэвиса»

Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22:00
Бывший чемпион в четырех весовых категориях Майки Гарсия
(40-1, 30 КО) рассказал, что боксер первого полусреднего веса Марио Барриос (26-0, 17 КО) может стать проблемой для Джервонты Дэвиса (24-0, 23 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.
«Это вызов. Перед «Танком» поставили сложную задачу, но если он должен победить в этом бою ради признания, то – вперед.
Это будет непростой бой для «Танка», но Барриос не боксирует так, как это должен делать парень его габаритов. Он остается в инфайтинге, и ему нравится вступать в размены. К тому же, он также способен потрясти «Танка». И он намного крупнее».
Напомним, поединок Дэвиса и Барриоса состоится утром 27 июня. На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция.
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