Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 6
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Украина - Австрия 0:1 Окончен
19:00 Македония - Нидерланды 0:3 Окончен
22:00 Россия - Дания 1:4 Окончен
22:00 Финляндия - Бельгия 0:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 1:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:103 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Чехия - Англия -:- Запланирован
22:00 Хорватия - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 8:0 Окончен
Теннис (5 событий из 144) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина 1:2 Окончен
15:30 Анастасия Севастова - Марта Костюк 2:1 Окончен
19:00 Дарья Касаткина - Вера Звонарева -:- Запланирован
19:15 Анетт Контавейт - Светлана Кузнецова -:- Запланирован
21:05 Петра Мартич - Белинда Бенчич -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша -:- Запланирован
19:00 Словакия - Испания -:- Запланирован
22:00 Португалия - Франция -:- Запланирован
22:00 Германия - Венгрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Гарсия: «Бой с Барриосом будет непростым для Дэвиса»

Майки предостерег Джервонту от удара соперника

Бокс Профессиональный бокс
15:05
Гарсия: «Бой с Барриосом будет непростым для Дэвиса»
Майки Гарсия / Фото: PBC

Бывший чемпион в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) рассказал, что боксер первого полусреднего веса Марио Барриос (26-0, 17 КО) может стать проблемой для Джервонты Дэвиса (24-0, 23 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.

«Это вызов. Перед «Танком» поставили сложную задачу, но если он должен победить в этом бою ради признания, то – вперед.

Это будет непростой бой для «Танка», но Барриос не боксирует так, как это должен делать парень его габаритов. Он остается в инфайтинге, и ему нравится вступать в размены. К тому же, он также способен потрясти «Танка». И он намного крупнее».

Напомним, поединок Дэвиса и Барриоса состоится утром 27 июня. На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джервонта Дэвис Марио Барриос Майки Гарсия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Прогрейс: «Дэвис не выйдет на бой со мной»
Прогрейс: «Дэвис не выйдет на бой со мной»
Бокс Профессиональный бокс
21 июня 22:50
Прогрейс: «Бой с Майки Гарсией наиболее вероятный для меня»
Прогрейс: «Бой с Майки Гарсией наиболее вероятный для меня»
Бокс Профессиональный бокс
21 июня 21:30
Майки Гарсия: «Я открыт для боя с Прогрейсом»
Майки Гарсия: «Я открыт для боя с Прогрейсом»
Бокс Профессиональный бокс
18 июня 18:59
Дэвис: «Райан Гарсия ничего не решает в своей команде»
Дэвис: «Райан Гарсия ничего не решает в своей команде»
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 14:23
Арум: «У Тейлора с Дэвисом не возникнет никаких проблем»
Арум: «У Тейлора с Дэвисом не возникнет никаких проблем»
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 21:37
Варгас: «Было ошибкой драться с Гарсией в полусреднем весе»
Варгас: «Было ошибкой драться с Гарсией в полусреднем весе»
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 17:30

Новости: Бокс

Накатани уже три дня в Лас-Вегасе. И не скрывает – есть вещь, которая беспокоит его перед боем с Ломаченко
Интервью
Накатани уже три дня в Лас-Вегасе. И не скрывает – есть вещь, которая беспокоит его перед боем с Ломаченко
Профессиональный бокс
17:52
Джошуа: «Я обязан выиграть поединок с Усиком, потому что должен стать бесспорным чемпионом»
Джошуа: «Я обязан выиграть поединок с Усиком, потому что должен стать бесспорным чемпионом»
Профессиональный бокс
17:49
Фьюри: «Большой простой – это нормально для меня, а для Уайлдера – в новинку»
Фьюри: «Большой простой – это нормально для меня, а для Уайлдера – в новинку»
Профессиональный бокс
17:30
Тренер Спенса: «Пакьяо умен, он начал готовиться к бою еще несколько месяцев назад»
Тренер Спенса: «Пакьяо умен, он начал готовиться к бою еще несколько месяцев назад»
Профессиональный бокс
17:13
Остин Траут: «Пакьяо – легенда, которая поможет Спенсу укрепить свое наследие»
Остин Траут: «Пакьяо – легенда, которая поможет Спенсу укрепить свое наследие»
Профессиональный бокс
16:57
Джермелл Чарло: «Объединю все титулы и поднимусь в средний вес»
Джермелл Чарло: «Объединю все титулы и поднимусь в средний вес»
Профессиональный бокс
16:36
Фьюри – о многочисленных оправданиях Уайлдера: «Он бы не смог повести себя иначе»
Фьюри – о многочисленных оправданиях Уайлдера: «Он бы не смог повести себя иначе»
Профессиональный бокс
16:00
Уайлдер показал актуальную форму за месяц до трилогии с Фьюри
Уайлдер показал актуальную форму за месяц до трилогии с Фьюри
Профессиональный бокс
15:20
Гарсия: «Бой с Барриосом будет непростым для Дэвиса»
Гарсия: «Бой с Барриосом будет непростым для Дэвиса»
Профессиональный бокс
15:05
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости