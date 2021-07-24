Гарсия и Диас могут подраться осенью в Лос-Анджелесе

Команды боксеров находятся на этапе обсуждения поединка



Райан Гарсия / фото - Golden Boy Boxing

Как сообщает сайт ESPN, ссылаясь на свои источники, бывший временный чемпион мира по версии WBC в легком весе Райан Гарсия (21-0, 18 КО) может вернуться на ринг в бою против действующего обладателя данного титула Джозефа Диаса (32-1-1, 15 КО).

По информации СМИ, сейчас команды боксеров находятся на этапе обсуждения поединка. Если им удастся договориться, то бой может пройти осенью на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Поскольку делами обоих боксеров занимается промоутерская компания Оскара Де Ла Хойи Golden Boy Promotions, это должно облегчить переговорный процесс.

Джозеф Диас прокомментировал возможность проведения поединков с обладателем титула WBC Дэвином Хэйни (26-0, 15 КО) и непобежденным проспектом Райаном Гарсией.