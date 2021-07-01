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Гарсия хочет провести бой с Дэвисом до конца года
Американца интересует поединок только со своим соотечественником
09:20
Райан Гарсия / фото - dazn
Бывший временный чемпион по версии WBC в легком весе американец Райан Гарсия (21-0, 18 КО) заявляет, что его интересует поединок только со своим соотечественником Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 КО), с которым он хотел бы разделить ринг до конца нынешнего года. Об этом Гарсия написал в Twitter:
«Бой против Дэвиса, это единственный, которого я хочу. Я хотел бы, чтобы он состоялся до конца года!».
Джервонта Дэвис подверг критике своего соотечественника Райана Гарсии.