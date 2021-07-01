Гарсия хочет провести бой с Дэвисом до конца года

Американца интересует поединок только со своим соотечественником



Райан Гарсия / фото - dazn

Бывший временный чемпион по версии WBC в легком весе американец Райан Гарсия (21-0, 18 КО) заявляет, что его интересует поединок только со своим соотечественником Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 КО), с которым он хотел бы разделить ринг до конца нынешнего года. Об этом Гарсия написал в Twitter:

«Бой против Дэвиса, это единственный, которого я хочу. Я хотел бы, чтобы он состоялся до конца года!».

Джервонта Дэвис подверг критике своего соотечественника Райана Гарсии.