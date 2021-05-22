Гарсия: «Тейлору не удастся справиться с силой Рамиреса»

Чемпион мира в четырех весовых не верит в успех британца

Майки Гарсия / фото - Getty Images

Чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 32 КО) в интервью YouTube каналу Little Giant Boxing дал свой прогноз объединительный бой соотечественника Хосе Рамиреса (26-0, 17 КО) и Джоша Тейлором (17-0, 13 КО).

«Как болельщик я нахожусь в предвкушении боя Рамирес-Тейлор. Жду бой еще и потому, что Рамирес мой партнер по команде. Я буду присутствовать на этом поединке. Джош Тейлор это боксер-левша, может двигаться по рингу, но вот сможет ли он сохранить все эти свои качества или же прессинг и агрессия Рамиреса, его сила, превзойдут все это? Думаю, Тейлор с ним не справится. Я смотрел как тренируется Рамирес. Он, черт побери, силен. Я с ним спарринговал. Он многому учится, режет углы, входит на ближнюю дистанцию, делает вещи, которые, как мы считаем, помогут ему в день боя. Стили определяют исход боев, вот в чем состоит интрига, вот почему этот бой понравится болельщикам».

Напомним, Тейлор и Рамирес показали одинаковый вес накануне боя.

Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.