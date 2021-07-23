Гассиев: «Буду болеть за Сашку в поединке с Джошуа»

Мурат Гассиев / Фото: sports.kz

Супертяжеловес Мурат Гассиев (28-1, 21 KO) на пресс-конференции после поединка с Михаэлем Валлишем (22-5, 15 KO) высказался о предстоящем бое за чемпионские пояса обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO):



Джошуа – это мировая суперзвезда. У нас разные уровни, но будем стараться достигать этих высот. Будем двигаться туда. Конечно, я буду болеть за Сашу. Мы разговариваем на одном языке. У нас было общение, взаимопонимание, и я буду за него болеть, конечно же.

Как закончится бой? Тяжело загадывать. Мне будет так же интересно смотреть, как и вам. Я думаю, довольны останутся все от этого боя.