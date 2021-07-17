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Гассиев: «Буду стараться проводить 3-4 боя в год»
Бывший чемпион мира жаждет завоевать титул в хэвивейте
10:58
Мурат Гассиев / Фото - allboxing.ruЭкс-чемпион мира в первом тяжелом дивизионе, россиянин Мурат Гассиев (27-1, 20 КО) высказался относительно своей череды травм, которая не давала ему долго время дебютировать в хэвивейте.
«Слава богу, сейчас уже все небольшие проблемы [с травмами] позади. Сейчас этот бой с божьей помощью хорошо пройдет, и дальше будем стараться 3-4 боя в год проводить, чтобы вернуться на прежний уровень и дойти до чемпионских боев».
Напомним, свой следующий поединок Гассиев проведет против малоизвестного немца Майкла Валлиша (22-4, 15 КО).