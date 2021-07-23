Гассиев подтвердил, что спарринговал с Кличко

О ходе тренировочных боев россиянин ничего не рассказал

Фото: ИА Regnum

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) подтвердил, что приезжал в тренировочный лагерь украинца Владимира Кличко и проводил с ним спарринги.

Однако о том, как проходили эти спарринги, 27-летний боксер ничего не рассказал.

Ранее один из бывших тренеров Кличко заявил, что за два раунда Гассиев ни разу не попал по украинцу. Также Сергей Городничев скептически отнесся к перспективам россиянина в супертяжелом весе.

Напомним, в последнем бою Гассиев победил Михаэля Валлиша.