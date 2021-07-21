Гассиев: «Не откажусь от реванша с Усиком»
Гассиев сравнил себя с Поветкиным
Экс-чемпион мира вскоре проведет 2-й бой в хэвивейте
21 июля 13:40
Мурат Гассиев / фото - Sports
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (27-1, 20 КО) сравнил себя с соотечественником, который выступает в супертяжелом дивизионе Александром Поветкиным (36-3-1, 25 КО). Россиянин заявил, что намерен достичь уровня «Русского Витяза» в хэвивейте.
«Я не думаю о том, что после ухода Поветкина на мне лежит ответственность главной надежды России в супертяжелом весе. Я делаю свою работу, боксирую, стараюсь побеждать. Сравнить меня с Сашей – это уже дело зрителей, которые за мной наблюдают.
Но я думаю, что до Саши мне еще далеко. Во-первых, он олимпийский чемпион и он с очень хорошими соперниками боксировал. Я не могу себя с ним сравнивать. Но если предстоит, то постараюсь достичь его уровня».
О карьере Гассиева в «королевском» дивизионе читайте на XSPORT.