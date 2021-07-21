Гассиев сравнил себя с Поветкиным

Мурат Гассиев / фото - Sports

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (27-1, 20 КО) сравнил себя с соотечественником, который выступает в супертяжелом дивизионе Александром Поветкиным (36-3-1, 25 КО). Россиянин заявил, что намерен достичь уровня «Русского Витяза» в хэвивейте.

Но я думаю, что до Саши мне еще далеко. Во-первых, он олимпийский чемпион и он с очень хорошими соперниками боксировал. Я не могу себя с ним сравнивать. Но если предстоит, то постараюсь достичь его уровня».