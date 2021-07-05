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Где Джошуа? Где? Усик – в топ-10 P4P от the Ring, Энтони там нет

Продолжаем разогревать вас фактами перед одним из главных боев года
Бокс Профессиональный бокс
15:21
Где Джошуа? Где? Усик – в топ-10 P4P от the Ring, Энтони там нет
Александр Усик / Фото: Facebook боксера

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) располагается на четвертом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

В первую десятку также входит другая звезда украинского бокса Василий Ломаченко (девятое место), а вот будущего соперника Усика, обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) там нет.

При этом отдельный рейтинг лучших супертяжей планеты по версии The Ring возглавляет Джошуа, Усик же там всего девятый.

Ранее мы писали о том, как Джошуа нокаутировал соперника, схожего с Усиком по габаритам.

Напомним, бой Усик – Джошуа запланирован на 25 сентября. Британец является очевидным фаворитом, однако отдельные эксперты и другие топы «королевского» дивизиона отдают преимущество украинцу.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Василий Ломаченко

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