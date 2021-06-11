Тренер Усика: «Когда Ломаченко реально включился, он просто разорвал Лопеса»
«Где-то в Лас-Вегасе». Накатани «выпендрился» боем с Ломаченко
Японец показал рекламные баннеры из США
08:20
Накатани и Ломаченко / фото - Top Rank
Боксер легкой весовой категории Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) опубликовал новый пост в своем Instagram. Японец показал баннеры в Лас-Вегаме, на которых рекламируется его поединок 26 июня против экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
«Где-то в Лас-Вегасе. Лол.»
Японец ранее назвал удар, которым намерен нокаутировать нокаутировать «Хай-Тека».